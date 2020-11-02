أمير الكويت: سنعزز قواتنا المسلحة بأحدث الأسلحة

وأكد حرصه على تعزيز كفاءة وقدرات القوات المسلحة في بلاده، وتمكينها من القيام بواجبها المقدس في حماية الوطن والدفاع عن ترابه ضد الغزاة والمعتدين.

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وبحسب صحيفة "الشرق الأوسط"، قال الأمير: "سيظل هذا دائماً في طليعة أولوياتنا، ولن نبخل أو نتراخى في تزويد جيشنا بما يستجد من الأسلحة والآليات، وتجهيزه بكل ما يحتاجه لأداء واجبه على أكمل وجه، وسنواصل العمل على تطوير وتحديث أساليب التدريب والتأهيل والإعداد في كافة قطاعاته".

جاء ذلك خلال زيارة قام بها الشيخ نواف الصباح إلى وزارة الدفاع الكويتية، اليوم الاثنين.

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وقال أمير الكويت: "إن القوات المسلحة الباسلة حماة الوطن الذين هم في حالة استعداد دائم للتضحية بأرواحهم فداء للكويت، ودفاعاً عن ترابها، وحماية لاستقلالها وسيادتها".

وأشاد الأمير بما وصفه بانه "إسهام فعال في تطبيق الإجراءات الاحترازية، وضمان انتظام ونجاح جهود مكافحة انتشار وباء كورونا"، من قبل القوات المسلحة.

وأشار أمير الكويت إلى ما قال إنه واجب قومية قدمه الجيش الكويتي، قائلا: "لم يتأخر جيشنا الكويتي أو يتوانى في القيام بواجبه القومي، فشارك مشاركة فعالة بالرجال والمعدات، وقدم الشهداء في معارك الدفاع العربية على أرض سيناء والجولان، حيث اختلطت دماؤهم مع دماء أشقائهم في مصر وسوريا الشقيقتين".