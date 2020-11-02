شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الدفاع السودانى يترأس اجتماعا لبحث ترتيبات استقبال قادة "الجبهة الثورية" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ترأس وزير الدفاع السودانى، يس إبراهيم يس، اليوم، الاثنين، اجتماع اللجان الخاصة بترتيبات واستقبال قادة "الجبهة الثورية" والحركات المسلحة، المقرر وصولهم إلى السودان في 15 نوفمبر الجاري.

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وقال سليمان الدبيلو رئيس مفوضية السلام بالسودان - في تصريح صحفي - إن "الاجتماع اطمأن علي الترتيبات الجارية لاستقبال شركاء وأطراف وقادة السلام، إضافة إلى الوفود وضيوف السودان المشاركين في الاحتفال المقام بمناسبة التوقيع على اتفاق السلام الشامل، الذي تم توقيعه في 3 أكتوبر الماضي بجوبا".

وأضاف رئيس مفوضية السلام أن اللجان المختلفة استعرضت تقاريرها، حيث تم التأكيد على كل التصورات والمقترحات التي قُدمت لعرضها خلال اجتماع سيُعقد يوم الأربعاء، المقبل.