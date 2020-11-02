وزير الدفاع السودانى يترأس اجتماعا لبحث ترتيبات استقبال قادة "الجبهة الثورية"

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ترأس وزير الدفاع السودانى، يس إبراهيم يس، اليوم، الاثنين، اجتماع اللجان الخاصة بترتيبات واستقبال قادة "الجبهة الثورية" والحركات المسلحة، المقرر وصولهم إلى السودان في 15 نوفمبر الجاري.
وقال سليمان الدبيلو رئيس مفوضية السلام بالسودان - في تصريح صحفي - إن "الاجتماع اطمأن علي الترتيبات الجارية لاستقبال شركاء وأطراف وقادة السلام، إضافة إلى الوفود وضيوف السودان المشاركين في الاحتفال المقام بمناسبة التوقيع على اتفاق السلام الشامل، الذي تم توقيعه في 3 أكتوبر الماضي بجوبا".
وأضاف رئيس مفوضية السلام أن اللجان المختلفة استعرضت تقاريرها، حيث تم التأكيد على كل التصورات والمقترحات التي قُدمت لعرضها خلال اجتماع سيُعقد يوم الأربعاء، المقبل.
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