تونس وكندا تبحثان العلاقات الثنائية وسبل دعم التعاون في مجال القضاء

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بحث وزير العدل التونسي محمد بوستة، صباح اليوم /الاثنين/، مع سفير كندا بتونس كوزينو باتريس، سبل تعزيز علاقات التعاون الثنائي بين البلدين في المجالين القانوني والقضائي.

وتطرق وزير العدل التونسي - خلال اللقاء مع السفير الكندي اليوم - إلى دعم فرص تبادل الخبرات والمقاربات التي تعود بالفائدة على منظومة العدالة وإدارة القضاء بين البلدين.

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