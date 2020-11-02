749 إصابة جديدة بكورونا و4 وفيات بين الفلسطينيين

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية مى الكيلة اليوم الاثنين تسجيل 749 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد وأربع وفيات خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية فيما لوحت الحكومة بإعادة فرض الإغلاق. وقالت الكيلة في بيان إن قطاع غزة سجل أعلى عدد من الإصابات الجديدة بواقع 272 إصابة.
وأضافت الوزيرة أن 37 مريضا يرقدون "في غرف العناية المكثفة بينهم ثمانية على أجهزة التنفس الاصطناعي". وقال محمد اشتية رئيس الوزراء اليوم خلال اجتماع الحكومة الأسبوعي في رام الله "في ظل التوقعات أن يكون الشتاء قاسيا ومؤلما على الجميع ما زلنا في فلسطين نسيطر على الأمور ونسبة الإصابات في ثبات ولكنها مرتفعة، ندعو إلى توخي أقصى درجات الوقاية بالتباعد وتجنب الجمهرة وارتداء الكمامة تجنبا للإصابة".
وتابع قائلا "نراقب الوضع بشكل يومي، وقد نحتاج إلى تجديد الإغلاق املا أن يتحمل كل منكم مسؤوليته في الوقاية املا منكم الالتزام بالإجراءات لتفادي زيادة الإصابات".
وتظهر قاعدة بيانات وزارة الصحة الفلسطينية أن إجمالي الإصابات بفيروس كورونا بين الفلسطينيين منذ ظهور الجائحة في مارس آذار الماضي بلغ 66551 إصابة تعافى منها 58581 وتوفي 567.
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