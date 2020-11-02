شكرا لقرائتكم خبر عن العراق يبحث مع" الأمم المتحدة الإنمائي" إعادة الاستقرار بالمناطق المحررة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بحث الأمين العام لمجلس الوزراء العراقي حميد الغزي مع ممثلة المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في العراق زينة علي أحمد أولويات إعادة الاستقرار في المناطق المحررة.

وقال الغزي - وفقا لما أوردته الوكالة الوطنية العراقية نينا اليوم الاثنين، إن "الحكومة العراقية قررت تمديد العمل ببرنامج الأمم المتحدة للفترة من عام 2021 وحتى 2023 بعد نجاح عمله منذ العام 2015 والتي جاءت بجهود الحكومة العراقية ونجاحها في إعادة أكثر من أربعة ملايين و700 ألف نازح ونحن نأمل قبل انتهاء فترة التمديد ينتهي ملف النازحين".

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من جانبها، أكدت ممثلة البرنامج الإنمائي أن البرنامج خصص أكثر من مليار دولار بدعم المجتمع الدولي ونفذ 2500 مشروع في 31 منطقه أسهمت في تعزيز التعاون مع الحكومة العراقية، ودعم جهود إعادة الحياة الطبيعية للمناطق المحررة.