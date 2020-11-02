شكرا لقرائتكم خبر عن فلسطين تسجل 749 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" و4 حالات وفاة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، تسجيل 749 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأفادت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة - في بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية اليوم /الاثنين/ - بتسجيل 4 حالات وفاة، مشيرة إلى تماثل 438 حالة للشفاء.

وأكدت أن نسبة التعافي من فيروس "كورونا" في فلسطين بلغت 88%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 11.1 %، ونسبة الوفيات 0.8% من مجمل الإصابات.

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