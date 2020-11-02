شكرا لقرائتكم خبر عن العراق يسجل 3413 إصابة جديدة بفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة العراقية، اليوم الاثنين، تسجيل 3413 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و51 حالة وفاة. وذكرت وزارة الصحة - في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) العراقية - أنه بذلك يصل إجمالي إصابات كورونا في العراق إلى 478 ألفا و701 إصابة، وعدد الوفيات 11 ألفا و17 حالة.

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