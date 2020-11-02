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أسبانيا ترحب بانطلاق أعمال منتدى الحوار السياسي الليبي

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رحبت أسبانيا بانطلاق أعمال منتدى الحوار السياسي الليبي، الذي سيناقش الخطوات اللازمة من أجل التوصل إلى اتفاق سياسي في ليبيا وشروط إجراء الانتخابات بصورة توافقية، ولكي يتم ذلك بصورة تمثيلية، دعت الأمم المتحدة في الـ26 من أكتوبر أكثر من 75 ممثلا عن مختلف الهيئات الحكومية والمجتمع المدني من كافة أنحاء البلاد بعد استقالتهم، إلى الترشح لمناصب هامة مرتبطة بالانتخابات المقبلة.

 

وأشادت الحكومة الإسبانية في بيان أصدرته السفارة الأسبانية بالقاهرة، بالتيسييرات المقدمة من قبل الحكومة التونسية، التي ستستضيف الجزء الثاني من منتدى الحوار، بشكل حضوري، اعتبارا من التاسع من نوفمبر الجاري.

 

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كما يعد من التطورات الإيجابية الأخرى، في المجال الأمني، انعقاد الاجتماع الخامس للجنة 5 + 5 لأول مرة على الأراضي الليبية اعتبارًا من اليوم 2 نوفمبر ، لاتخاذ قرار بشأن آلية التحقق من وقف إطلاق النار وغيرها من الإجراءات المتفق عليها في الـ 23 أكتوبر المنصرم.

 

وتهنئ الحكومة الإسبانية، الممثلة الخاصة لأمين عام الأمم المتحدة في ليبيا، ستيفاني ويليامز، على عملها الدؤوب ودعوتها لتجنب فراغ السلطة في هذه الأوقات الحرجة. 

 

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