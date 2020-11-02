شكرا لقرائتكم خبر عن اليمن و اليابان يبحثان عدداً من القضايا المتصلة بالتعاون الثنائي والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بحث وزير الخارجية اليمني محمد الحضرمي اليوم الإثنين، مع القائم بأعمال السفارة اليابانية لدى اليمن يوجي هاتوري، عدداً من القضايا المتصلة بالتعاون الثنائي بين البلدين، وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات وتنسيق مواقف الجانبين إزاء القضايا ذات الاهتمام المشترك في المحافل الدولية.
واستعرضا الجانبان خلال لقائهما حسبما أفادت وكالة الأنباء اليمنية، تطورات الأوضاع في اليمن، والتداعيات الخطيرة للوضع الراهن لخزان صافر النفطي العائم نتيجة مراوغة مليشيا الحوثي الانقلابية وعدم سماحها للفريق الفني التابع للأمم المتحدة للوصول للخزان لتقييم وضعه تمهيداً لتفريغ الخزان والتخلص منه، تحت مبررات وشروط واهية وغير منطقية.
وأشاد وزير الخارجية اليمني، بالدعم الاغاثي والإنساني الذي تقدمه الحكومة اليابانية للتخفيف من معاناة الشعب اليمني ، مثمناً موقف اليابان الداعم لليمن وحكومته الشرعية ولجهود عملية السلام.
بدوره، جدد القائم بأعمال السفارة اليابانية، موقف بلاده الثابت تجاه اليمن والحكومة الشرعية، ودعمها للجهود المبذولة والرامية إلى تحقيق السلام وعودة الامن والاستقرار في اليمن.
كانت هذه تفاصيل خبر اليمن و اليابان يبحثان عدداً من القضايا المتصلة بالتعاون الثنائي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.