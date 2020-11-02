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تونس تسجل 33 حالة وفاة و791 إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح -  أعلنت وزارة الصحة التونسية، صباح اليوم ، تسجيل 33 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بفيروس "" المستجد (كوفيد - 19)، خلال 24 ساعة؛ ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 1381 حالة.


وأضافت الوزارة - في بيان اليوم حول الوضع الوبائي في البلاد - أنه تم تسجيل 791 إصابة جديدة بالفيروس التاجي، ترفع الحصيلة الإجمالية للإصابات إلى 61 ألفًا و906 إصابات.

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