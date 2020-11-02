شكرا لقرائتكم خبر عن أنور قرقاش في ذكرى رحيل الشيخ زايد آل نهيان: يبقى عمله الطيب راسخاً وخالداً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص وزير الدولة الإماراتية للشؤون الخارجية أنور قرقاش، على إحياء ذكري رحيل الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، التي توافق اليوم، بنشر صورة له عبر حسابه الشخصي بموقع تويتر، وكتب قائلاً "في ذكرى رحيل المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان نستذكر مآثره وأعماله وأياديه البيضاء، يبقى رحمه الله في قلب الإمارات ونبضها، ويبقى عمله الطيب راسخاً وخالداً".



أنور قرقاش

الشيخ زايد، اسمه بالكامل الشيخ زايد بن سلطان بن زايد بن خليفة بن شخبوط بن ذياب بن عيسى بن نهيان آل نهيان، ولد فى 6 مايو 1918، وتوفى فى 2 نوفمبر 2004، وهو أول رئيس لدولة الإمارات العربية المتحدة، حيث كان له دور كبير فى توحيد الدولة مع الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، وتحقق لهم ذلك فى 2 ديسمبر 1971، بتأسيس أول فيدرالية عربية حديثة.

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وعمل الشيخ زايد، مع الشيخ جابر الأحمد الصباح، على إنشاء مجلس التعاون الخليجى، فاستضافت أبوظبى، فى 25 مايو عام 1981، أول اجتماع قمة لمجلس التعاون لدول الخليج العربى، وتولى حكم إمارة أبوظبى، خلفًا لأخيه شخبوط، فى عام 1966، فيما خلفه فى حكم إمارة أبو ظبى، ابنه الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، وانتخبه المجلس الأعلى للاتحاد رئيسًا للدولة.

وقد تمكن الشيخ زايد، فى عهده، من خلق ولاء للكيان الاتحادى عوضاً عن الولاء للقبيلة أو الإمارة، وترسيخ مفهوم الحقوق والواجبات لدى المواطن، وعرف عنه حبه لعمل الخير، فخلال أربعة عقود، أنفق الشيخ زايد مليارات الدولارات فى مساعدة ما لا يقل عن 40 دولة فقيرة، كما كان له دور كبير فى حل المشاكل العربية.