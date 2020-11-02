شكرا لقرائتكم خبر عن سلطنة عُمان تكشف ملامح خطة للتوازن المالى حتى عام 2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت سلطنة عُمان عن خطة التوازن المالى متوسطة المدى أمس، والتى يبدأ تطبيقها بداية العام المقبل، وتستمر حتى عام 2024م، وقد حظيت بمباركة السلطان هيثم بن طارق سلطان عُمان.

وتهدف الخطة، إلى تحقيق مستويات مستدامة للتوازن المالى مع نهاية عام 2020م، وتهيئة الظروف المالية الداعمة للرؤية المستقبلية للسلطنة "عُمان 2040"، التي ستنطلق مطلع العام المقبل ولمدة عقدين من الزمن، وستكون بوابة عبور عُمان إلى مصاف الدول العالمية.

وتتضمن الخطة مجموعة من المبادرات دخل بعضها حيز التنفيذ، بينما سيتم تنفيذ المبادرات الأخرى حسب الأولوية والجاهزية، مع الأخذ في الاعتبار ضرورة التدرج في تنفيذ تلك الإجراءات لمراعاة الآثار الاقتصادية والاجتماعية الناتجة عنها إذ تم تطوير منظومة حماية اجتماعية شاملة لذوي الدخل المحدود من تأثير بعض السياسات المالية.

يأتى الإعلان عن هذه الخطة فى ظل استمرار تدنى أسعار النفط بالإضافة إلى تداعيات جائحة كورونا (كوفيد ١٩)، التي طالت تأثيراتها الاقتصاد العالمي وخفضت الطلب على الطاقة الأمر الذي انعكس على القطاعات الاقتصادية المختلفة.

وسيتم إدراج خطة التوازن المالي في الموقع الإلكترونى لوزارة المالية العُمانية، بحيث تصبح متاحة باللغتين العربية والإنجليزية لجميع المعنيين والمهتمين من داخل عُمان وخارجها.

وتسعى سلطنة عُمان من خلال تطبيق حزمة المبادرات والسياسات المالية إلى تجنب تحقيق عجوزات مالية، وتحسين التصنيف الائتماني للسلطنة وصولاً لتحقيق مستويات آمنة وجاذبة للاستثمار.

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