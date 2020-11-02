سلطنة عُمان تكشف ملامح خطة للتوازن المالى حتى عام 2024

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت سلطنة عُمان عن خطة التوازن المالى متوسطة المدى أمس، والتى يبدأ تطبيقها بداية العام المقبل، وتستمر حتى عام 2024م، وقد حظيت بمباركة السلطان هيثم بن طارق سلطان عُمان.
وتهدف الخطة، إلى تحقيق مستويات مستدامة للتوازن المالى مع نهاية عام 2020م، وتهيئة الظروف المالية الداعمة للرؤية المستقبلية للسلطنة "عُمان 2040"، التي ستنطلق مطلع العام المقبل ولمدة عقدين من الزمن، وستكون بوابة عبور عُمان إلى مصاف الدول العالمية.
وتتضمن الخطة مجموعة من المبادرات دخل بعضها حيز التنفيذ، بينما سيتم تنفيذ المبادرات الأخرى حسب الأولوية والجاهزية، مع الأخذ في الاعتبار ضرورة التدرج في تنفيذ تلك الإجراءات لمراعاة الآثار الاقتصادية والاجتماعية الناتجة عنها إذ تم تطوير منظومة حماية اجتماعية شاملة لذوي الدخل المحدود من تأثير بعض السياسات المالية.
يأتى الإعلان عن هذه الخطة فى ظل استمرار تدنى أسعار النفط بالإضافة إلى تداعيات جائحة كورونا (كوفيد ١٩)، التي طالت تأثيراتها الاقتصاد العالمي وخفضت الطلب على الطاقة الأمر الذي انعكس على القطاعات الاقتصادية المختلفة.
وسيتم إدراج خطة التوازن المالي في الموقع الإلكترونى لوزارة المالية العُمانية، بحيث تصبح متاحة باللغتين العربية والإنجليزية لجميع المعنيين والمهتمين من داخل عُمان وخارجها.
وتسعى سلطنة عُمان من خلال تطبيق حزمة المبادرات والسياسات المالية إلى تجنب تحقيق عجوزات مالية، وتحسين التصنيف الائتماني للسلطنة وصولاً لتحقيق مستويات آمنة وجاذبة للاستثمار.
فى سياق أخر، تقدمت سلطنة عُمان 6 مراكز في مؤشر الأداء البيئي لعام 2020م، الذي أصدرته جامعة "ييل" الأمريكية، لتحصل على المركز الـ 110 عالمياً في مؤشر هذا العام، مقارنة بالمركز الـ 116 في مؤشر عام 2018م.
وحازت عُمان على المركز الـ 50 عالمياً في مؤشر إدارة النفايات المنزلية الصلبة الفرعي، والمركز 96 في مؤشر جودة الهواء، والمركز 57 عالمياً في مؤشر جودة مياه الشرب والصرف الصحي، والمركز الثاني عالمياً في المؤشر الخاص بالحفاظ على الموائل، والمركز السابع عالمياً في مؤشر التنوع البيولوجي.
وتضمن مؤشر الأداء البيئي لعام 2020م، 32 مؤشراً بيئياً من بينها 12 مؤشراً يستخدم للمرة الأولى ويغطي 11 مجالاً بيئياً.
ويسلط المؤشر الضوء على استخدامات الموارد الطبيعية وقدرة هذه الموارد على تقديم الخدمات اللازمة وليس فقط في الموضوعات الخاصة بالتلوث.
ويصنف مؤشر الأداء البيئي هذا العام 180 دولة بناءً على عدد من المؤشرات التي توفر مقياساً على المستوى الوطني لكيفية وضع البلدان القريبة لأهداف السياسات البيئية الثابتة، مما يوفر آلية تسلط الضوء على الدول الرائدة في الأداء البيئي وأفضل الممارسات.
وتأتي هذا الإنجاز العُماني الجديد ليضاف لسجل الإنجازات المتتالية خلال العام الجاري، في ظل استعدادات سلطنة عُمان للاحتفال بالعيد الوطني الـ 50 للنهضة الذي يوافق 18 نوفمبر من كل عام، ليتم تدشين عاماً جديداً من الإنجازات العُمانية تحت القيادة السياسية الحكيمة للسلطان هيثم بن طارق سلطان عُمان.
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