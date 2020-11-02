شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية تسجل 381 إصابة جديدة بفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الاثنين، عن تسجيل 381 ‏حالة جديدة لفيروس كورونا المستجد ليصبح إجمالي عدد الحالات المؤكدة في المملكة 348037؛ من بينها 7928 حالة نشطة لاتزال تتلقى الرعاية الطبية، ومعظمهم حالتهم الصحية مطمئنة، منها 755 حالة حرجة.

وذكرت الصحة السعودية ،في بيان أوردته وكالة الأنباء السعودية /واس/، أنه تم تسجيل 436 حالة تعافي جديدة، ليصل عدد المتعافين إلى 334672 حالة، فيما بلغ عدد الوفيات 5437 حالة، بإضافة (17) حالة وفاة جديدة.