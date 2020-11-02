شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات تسجل 1234 إصابة جديدة بكورونا مقابل تعافى 1234 حالة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع في الإمارات في إحاطة صحفية حول آخر مستجدات فيروس كورونا اليوم الاثنين، حيث أجرت 71,466 فحصاً ضمن خططها لتوسيع نطاق الفحوصات ، وكشفت عن 1,234 إصابة جديدة بالفيروس المستجد ، ليصل إجمالي الأعداد المؤكدة 135.141 إصابة جديدة، مقابل تعافى 1516 حالة، ليصل إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء 132.024 حالة، ووفاة حالة واحدة ليصل إجمالي حالات الوفاة 497 حالة منذ بدء تفشى الوباء في البلاد.

وشددت وزارة الصحة على ضرورة تقيد الجميع بإجراءات العزل الصحى فى غرفة منفصلة ودورة مياه منفصلة، وأن تتم خدمة الخاضع للعزل من خارج الغرفة حسب الإرشادات.

كما أهابت بجميع المواطنين والمقيمين المداومة على تنظيف اليدين بالماء والصابون وتجنب لمس الوجه والأنف والفم والعينين واتباع العادات الصحية عند العطس والسعال، والتقيد التام بتعليمات التباعد الاجتماعى والجسدى الصادرة عن اللجنة العليا ووزارة الصحة وعدم الخروج من المنازل إلا للضرورة.