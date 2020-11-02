شكرا لقرائتكم خبر عن "لو انت مسافر" اعرف آخر تطورات فيروس كورونا في الدول العربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عند السفر ومع ارتفاع أعداد الإصابة بفيروس كورونا المستجد حول العالم، يجب على جميع المواطنين متابعة حال الدول مع فيروس كورونا المستجد ومعرفة عدد المصابين فيها وأخذ الاحتياطات اللازمة.

الإمارات

أجرت وزارة الصحة ووقاية المُجتمع الإماراتية اليوم الإثنين 71.466 ألف فحص ضمن خططها لتوسيع نطاق الفحوصات للكشف عن الإصابة بوباء كورونا المُستجد.



الامارات

ووفقاً لأحدث بيانات وإحصائيات الوزارة، فقد تم تسجيل 1234 إصابة إضافية جديدة، ليصل إجمالي الإصابات بالوباء العالمي إلى 135.141 ألف إصابة.

ونوهت الوزارة لتعافي 1516 حالة إضافية جديدة، ليصل إجمالي حالات الشفاء من الفيروس العالمي إلى 132.024 ألف حالة.

وأشارت الوزارة لوفاة حالة إضافية جديدة جراء مضاعفات الإصابة بالوباء، ليصل إجمالي حالات الوفاة نتيجة الإصابة بفيروس كورونا في الإمارات إلى 497 حالة وفاة.



الكويت

الكويت

أعلنت وزارة الصحة الكويتية، آخر مستجدات فيروس كورونا اليوم الاثنين، حيث تم تأكيد إصابة 759 حالة جديدة، بالفيروس المستجد، ليصل إجمالي الحالات المصابة 127.293 حالة، مقابل شفاء 828 حالة، ليصل إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء 118.386 حالة، وتوفيت 4 حالات ليصل إجمالي حالات الوفاة جراء الفيروس 8.121 حالة منذ بدء تفشى الوباء في البلاد.

سلطنة عمان

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أعلنت وزارة الصحة في سلطنة عمان عن تسجيل 418 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا "19-Covid" الوبائي.

وأوضحت الوزارة، في بيان عبر حسابها الرسمي على تويتر، أن عدد الحالات المصابة المؤكدة بالفيروس يرتفع بذلك إلى 116.152 ألف حالة.



سلطنة عمان

وارتفع عدد الوفيات بالفيروس إلى 1.256 ألف حالة، بتسجيل 10 حالات وفاة جديدة.

وتابعت الوزارة، أن إجمالي حالات الشفاء من الفيروس بلغ 106.195 ألف حالة، بتماثل 495 حالة للشفاء من الفيروس.

تونس

أعلنت وزارة الصحة التونسية، صباح اليوم الأثنين، تسجيل 33 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بفيروس "كورونا" المستجد، خلال 24 ساعة الماضية؛ ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 1381 حالة.



تونس

وأضافت الوزارة - في بيان لها حول الوضع الوبائي في البلاد - أنه تم تسجيل 791 إصابة جديدة بالفيروس التاجي، ترفع الحصيلة الإجمالية للإصابات إلى 61 ألفًا و906 إصابات.



البحرين

البحرين

أعلنت وزارة الصحة البحرينية أن الفحوصات التي أجرتها بلغ عددها 9444 في يوم 1 نوفمبر 2020، أظهرت تسجيل 278 حالة قائمة جديدة منها 90 حالة لعمالة وافدة، و 185 حالة لمخالطين لحالات قائمة، و 3 حالات قادمة من الخارج، كما تعافت 278 حالة إضافية ليصل العدد الإجمالي للحالات المتعافية إلى 78997.