شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت تسجل 4 حالات وفاة و 759 إصابة جديدة بفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة الكويتية، في إحاطة صحفية، حول آخر مستجدات فيروس كورونا اليوم الاثنين، تأكيد إصابة 759 حالة جديدة، بالفيروس المستجد، ليصل إجمالي الحالات المصابة 127.293 حالة، مقابل شفاء 828 حالة، ليصل إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء 118.386 حالة، وتوفيت 4 حالات ليصل إجمالي حالات الوفاة جراء الفيروس 8.121 حالة منذ بدء تفشى الوباء في البلاد.
وشددت وزارة الصحة على ضرورة تقيد الجميع بإجراءات العزل الصحى فى غرفة منفصلة ودورة مياه منفصلة، وأن تتم خدمة الخاضع للعزل من خارج الغرفة حسب الإرشادات.
كما أهابت بجميع المواطنين والمقيمين المداومة على تنظيف اليدين بالماء والصابون وتجنب لمس الوجه والأنف والفم والعينين واتباع العادات الصحية عند العطس والسعال، والتقيد التام بتعليمات التباعد الاجتماعى والجسدى الصادرة عن اللجنة العليا ووزارة الصحة وعدم الخروج من المنازل إلا للضرورة.
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