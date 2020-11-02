شكرا لقرائتكم خبر عن أضرار جسيمة تلحق بالعاصمة السورية بسبب عاصفة رعدية قوية (فيديو) والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عاشت العاصمة السورية دمشق، ليلة أمس الأحد، على وقع تساقط كبير للأمطار الرعدية الغزيرة، مما تسبب بسيول وتجمعات للمياه في بعض شوارعها، ألحقت أضرارا جسيمة بممتلكات المدنيين.
ونشرت صحيفة "تشرين" المحلية صورا تظهر مدى الأذى الذي ألحقته الأمطار بالممتلكات، حيث تبين سقوط أحجار كبيرة على السيارات نتيجة انهدام بعض الجدران.
وكانت وكالة "سانا" للأنباء قد نشرت مقاطع فيديو لأمطار غزيرة هطلت على العاصمة دمشق وتسببت بسيول في شوارع منطقة دمر.
وبحسب الوكالة، تنخفض فعالية المنخفض الجوي الذي بدأ أمس في المنطقة الجنوبية بشكل تدريجي بدءا من اليوم الاثنين، لتظهر فعاليته بشكل أكبر في المنطقة الساحلية والشمالية الغربية من مساء اليوم الاثنين حتى الغد.
وشهدت عدد من المحافظات خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية هطولات مطرية متفاوتة الغزارة سجل أعلاها في قاسيون بدمشق 44 مم.
وأوضحت نشرة مشروع الاستمطار الصادرة عن وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي أن نسب الهطل وصلت في دمشق وريفها إلى “44 مم في قاسيون و25 مم في ساحة الحجاز و23 مم في التل و20 مم في مساكن برزة و17 مم في النبك و14 مم في دوار المطار و13 مم في المشرفة والكسوة و12 مم في ميسلون و 10 مم في عسال الورد ودوما”.
وفي محافظة السويداء بلغت نسبة الهطولات.. “1 مم في السويداء المدينة وشهبا و2 مم في صلخد” فيما وصلت في درعا إلى ” 2 مم في الشيخ مسكين والصنمين و1 مم في بصرى” وفي القنيطرة.. 1 مم في حضر والقنيطرة.
وفي محافظة حمص سجلت الهطولات في قلعة الحصن 6 مم و في الناصرة ومرمريتا والعريضة 2 مم وفي تلكلخ 1 مم بينما بلغت في محافظة طرطوس .. في صافيتا 8 مم وفي طرطوس 9 مم وفي بانياس 3 مم”.
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