شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة العمانية: 116 ألفا إجمالى حالات الإصابة بكورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة العمانية اليوم /الاثنين/ أن إجمالي عدد الإصابات المُسجلة بفيروس كورونا بالسلطنة بلغت 116 ألفا 152 حالة إصابة .

وذكرت الصحة العمانية -في بيان أوردته وكالة الأنباء العمانية- أن إجمالي الوفيات بالفيروس بلغت /1256/ حالة بنسبة 07ر1% ، مشيرة إلى أن حالات التعافي بلغت /106195/؛ لتصل نسبة الشفاء إلى 4ر91%.

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