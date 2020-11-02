شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس العراقى برهم صالح يتسلم دعوة رسمية لزيارة الكويت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تسلَّم رئيس الجمهورية الدكتور برهم صالح، اليوم الاثنين، دعوة رسمية من الأمير نواف الأحمد الجابر الصباح، لزيارة الكويت.

وذكر المكتب الأعلامي لرئيس الجمهورية، في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "الرئيس صالح، استقبل في قصر السلام ببغداد، السفير الكويتي لدى العراق سالم الزمانان".

واضاف البيان، ان "السفير نقل تحيات الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت إلى رئيس الجمهورية، ورسالة خطية من الأمير تضمّنت دعوة رسمية إلى رئيس الجمهورية لزيارة الكويت".

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واستعرض اللقاء "عمق العلاقات الأخوية العميقة بين العراق والكويت، والعمل على تعزيزها نحو مزيدٍ من التعاون في المجالات كافة، وبما يخدم مصلحة الشعبين والبلدين الشقيقين، ويرّسخ قيم التعاون والمحبة والسلام في المنطقة".

واشار البيان، إلى أن "رئيس الجمهورية قَبِلَ الدعوة الكريمة من الأمير نواف الأحمد الجابر الصباح لزيارة الكويت، وتلبيتها في وقت يُتفق عليه قريبًا".

من جانبه أكد السفير سالم الزمانان، "حرص بلاده على تطوير العلاقات وتوسيع آفاق التعاون المثمر مع العراق".