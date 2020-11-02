شكرا لقرائتكم خبر عن وزير ثقافة السعودية ينشر صورة للملك المؤسس وخطاط مصرى بمناسبة عام الخط العربي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفى وزير الثقافة السعودى ومحافظ الهيئة الملكية لمحافظة العلا، بندر بن عبد الله بن فرحان آل سعود، بصورة قديمة جمعت بين الملك المؤسس عبد العزيز بن عبد الرحمن بن فيصل آل سعود، والخطاط المصرى محمود شحات، حيث أهدى مخطوطة مكتوب عليها "واعتصموا بحبل الله جميعًا"، إلى مؤسس المملكة العربية السعودية.

ونشر وزير الثقافة السعودى، صورة الملك المؤسس عبد العزيز بن عبد الرحمن بن فيصل آل سعود، والخطاط المصرى، عبر حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، وكتب فى تعليقه عليها، "عمل "واعتصموا بحبل الله جميعاً" للخطاط المصرى محمود شحات، أُهدى للمؤسس الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن خلال زيارته إلى مصر عام 1946.. #عام_الخط_العربي_2020".



الملك عبد العزيز آل سعود والخطاط المصرى محمود شحات

ويشار إلى أن الأمير بدر بن عبد الله بن فرحان، وزير الثقافة السعودى، سبق وأعلن فى نهاية العام 2019، تسمية عام 2020 بـ"عام الخط العربي"، احتفاءً بالخط العربى وتقديراً لما يُمثله من أهمية فى التعبير عن مخزون اللغة العربية وما يمتلكه من تاريخ وجماليات فى هندسته وتفاصيله وأشكاله، تزامناً مع الاحتفال باليوم العالمى للغة العربية.

وأكد - حينها - أن وزارة الثقافة السعودية، ستعمل خلال عام الخط العربى 2020، على تقديم فعاليات نوعيّة تخدم الخط العربى وتعزز من حضوره فى المجتمع على مدار العام، كما ستعمل على تحفيز الجهات الحكومية والمؤسسات الأهلية على المشاركة فى الحدث والإسهام فى إبراز أهمية الخط العربي، إلى جانب تشجيع الأفراد والمهتمين بعرض مواهبهم عبر منصات متنوعة.

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ويأتى الاحتفاء بالخط العربى ضمن جهود وزارة الثقافة السعودية، لإبراز العناصر الرئيسية المكوّنة للثقافة العربية التى يأتى على رأسها الخط بوصفه فناً أصيلاً له خصائصه وأساليبه المميزة، ووعاءً معرفياً مهماً احتوى الثقافة العربية وأسهم فى نقلها من جيل إلى جيل.



تدوينه وزير الثقافة السعودى

وكانت قد شهدت احتفالية منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) باليوم العالمى للغة العربية، جلستى نقاش حول موضوع هذا العام الذى حمل عنوان " اللغة العربية والذكاء الاصطناعي"، بحضور عدد من ممثلى المنظمات والمجامع اللغوية والمثقفين والأدباء والمفكرين والكتاب المهتمين باللغة العربية.

وتطرقت جلسة النقاش الأولى إلى تأثير الذكاء الاصطناعى فى الحفاظ على اللغة العربية وتعزيزها، والتى أدارها الأمين العام للجمعية الأوروبية للموارد اللغوية الدكتور خالد شكري، تحدث بها أمين عام مؤسسة الملك عبدالعزيز الدكتور سعود بن سعيد المتحمي، ورئيس مجلس إدارة شركة صخر محمد الشارخ، وعضو هيئة التدريس بجامعة الملك سعود الدكتورة منى المالكي، وأستاذ فقه اللغات العربية واللهجات فى جامعة واسط الدكتور محمد خلاطى سراي.

ونظمت مؤسسة سلطان بن عبدالعزيز آل سعود الخيرية على هامش الاحتفالية الملتقى الأول لرؤساء أقسام تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها فى أوروبا، بدعم من برنامج الأمير سلطان بن عبدالعزيز آل سعود لدعم اللغة العربية فى اليونسكو، والذى يهدف إلى التعريف بالمؤسسات اللغوية العربية الأوروبية، وربط المؤسسات اللغوية العربية فى أوروبا ببعضها وربطها بالمؤسسات اللغوية فى العالم العربي.