شكرا لقرائتكم خبر عن بدء مؤتمر السلطة الوطنية للانتخابات الجزائرية لإعلان نتيجة الاستفتاء على الدستور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال محمد شرفي رئيس السلطة الوطنية للانتخابات، في الجزائر، إن الاستفتاء على الدستور جاء تلبية لمطالب الحراك الشعبي، مشيرا إلى أن الاستفتاء جاء في مستوى الآمال والتطلعات ، حيث أشرفت عليه السلطة الوطنية المستقلة بالمستوى المطلوب بالرغم من الظروف الصحية التي تشهدها البلاد بسبب جائحة وباء كورونا كوفيد 19.

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وأضاف في مؤتمر صحفى لإعلان نتيجة الاستفتاء ، أن الاستفتاء على الدستور تحد آخر لبناء جزائر جديدة.

كان رئيس السلطة الوطنيّة المستقلّة للانتخابات في الجزائر محمد شرفي، أعلن أنّ "نسبة المشاركة في الاستفتاء الوطني على التعديل الدستوري كانت في حدود 23,7 %" دون احتساب 900 ألف ناخب في الخارج. وتعتبر هذه النسبة ضعيفة وأقل من نسبة المشاركة في الانتخابات الرئاسيّة العام الماضي والتي كانت 39,93 بالمائة والتي اعتبرت ضعيفة جدا.