زلزال بقوة 3،3 درجة بمقياس ريختر يضرب ولاية "قفصة" التونسية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن معهد الرصد الجوي التونسي،اليوم ، تسجيل زلزال بلغت قوته 3ر3 درجة بمقياس ريختر، يقع مركزه شرق المظيلة (ولاية قفصة) .

وأوضح المعهد - في بيان اليوم - أن محطات رصد الزلازل التابعة له رصدت الهزة الأرضية التي حددت مركزها وفق التحاليل الأولية عند 30ر34 درجة خط عرض و82ر8 درجة خط طول وذلك عند 7ر6 كلم شرق المظيلة من ولاية قفصة التونسية.

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