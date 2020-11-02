شكرا لقرائتكم خبر عن #زايد_بن_سلطان_ال_نهيان.. إماراتيون يحيون ذكرى المؤسس: خير الرجال وحكيم العرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أحيا الإماراتيون ذكرى وفاة الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، مؤسس دولة الإمارات العربية الشقيقة، بتدشين هاشتاجات #ذكرى_وفاه_الشيخ_زايد، #زايد_بن_سلطان_ال_نهيان، واللذين تصدرا قائمة تريند الإمارات على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، وتذكر الإماراتيون مؤسس الدولة الراحل فى ذكرى وفاته الـ16، بالدعاء وكلمات الثناء والتبجيل على أعماله وعطائه ورؤيته لتحويل الصحراء إلى دولة فريدة تنافس دول العالم فى التقدم والتنمية، حيث توفى الشيخ زايد آل نهيان، يوم 2 نوفمبر عام 2004.

ونشرت الفنانة الإماراتية أحلام، صور الشيخ زايد آل نهيان، عبر حسابها على "تويتر"، وكتبت فى تعليقها عليها: "فى مثل هذا اليوم رحل عنا خير الرجال وفخر الأجيال وحكيم العرب والزمان، زايد الحب والعطاء والوفاء، اللهم ارحم الشيخ زايد بن سلطان واسكنه فسيح جناتك"، وقال قس بن ساعدة، "ليست ذكرى وفاة، بل قصة وفاء لقائد سكن القلوب، وألهم الشعوب ونقش اسمه فى سجلات التاريخ بأحرف من ذهب، اللهم أكرِم الشيخ #زايد_بن_سلطان آل نهيان فى جنّتك، واجعل الفردوس داره وقراره".

وقال مدون آخر، "اللهم إنّ زايد كانَ خيرُ الأب وخيرُ الحاكِم؛ اللهم أكرمه فى جنّة الفردوس الأعلى كما أكرَمنا فى الأرض"، وأضاف الدكتور نور الدين عطاطرة، فى تعليقه على صورة للشيخ زايد، "عساك بين ورد وريحان، وجنّات خلد عاليات المقام".

وشارك أبو سالم، عبر الهاشتاج، وكتب: "فى مثل هذا اليوم الثانى من نوفمبر سنة 2004 رحل عنا مؤسس دولة #الإمارات العربية المتحدة الشيخ #زايد_بن_سلطان آل نهيان طيب الله ثراه، وسيرته العطرة لا تزال تعبق بها الأمكنة والتواريخ وستبقى الأجيال تنهل من إرث #زايد، رحم الله زايد وأسكنه الفردوس الأعلى"، وأضاف على الكتبى، "رحم الله الشيخ #زايد_بن_سلطان الذى كسر جميع الأرقام القياسية فى العالم بتحويل الصحراء إلى دولة تنافس على المركز الأول وجعلها واجهة لسكان العالم يتنافسون على الوصول إليها من ما فيها من رغد الحياة".

الشيخ زايد، اسمه بالكامل الشيخ زايد بن سلطان بن زايد بن خليفة بن شخبوط بن ذياب بن عيسى بن نهيان آل نهيان، ولد فى 6 مايو 1918، وتوفى فى 2 نوفمبر 2004، وهو أول رئيس لدولة الإمارات العربية المتحدة، حيث كان له دور كبير فى توحيد الدولة مع الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، وتحقق لهم ذلك فى 2 ديسمبر 1971، بتأسيس أول فيدرالية عربية حديثة.

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وعمل الشيخ زايد، مع الشيخ جابر الأحمد الصباح، على إنشاء مجلس التعاون الخليجى، فاستضافت أبوظبى، فى 25 مايو عام 1981، أول اجتماع قمة لمجلس التعاون لدول الخليج العربى، وتولى حكم إمارة أبوظبى، خلفًا لأخيه شخبوط، فى عام 1966، فيما خلفه فى حكم إمارة أبو ظبى، ابنه الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، وانتخبه المجلس الأعلى للاتحاد رئيسًا للدولة.

وقد تمكن الشيخ زايد، فى عهده، من خلق ولاء للكيان الاتحادى عوضاً عن الولاء للقبيلة أو الإمارة، وترسيخ مفهوم الحقوق والواجبات لدى المواطن، وعرف عنه حبه لعمل الخير، فخلال أربعة عقود، أنفق الشيخ زايد مليارات الدولارات فى مساعدة ما لا يقل عن 40 دولة فقيرة، كما كان له دور كبير فى حل المشاكل العربية.