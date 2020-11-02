شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الوزراء الفلسطينى يدعو بريطانيا للاعتراف بالدولة الفلسطينية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دعا مجلس الوزراء الفلسطيني بريطانيا إلى الاعتراف بالدولة الفلسطينية المستقلة على الحدود التي أقرتها قرارات الشرعية الدولية وعاصمتها /القدس/؛ تعويضا للشعب الفلسطيني عما ألم به جراء "إعلان بلفور".



وطالب رئيس الوزراء محمد أشتية - في كلمته بمستهل جلسة الحكومة الفلسطينية، اليوم الإثنين، وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) - المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لإنقاذ حياة الأسير ماهر الأخرس، الذي يخوض معركة الأمعاء الخاوية لليوم التاسع والتسعين، والإفراج الفوري عنه.



وفيما يتعلق بـ"كورونا"؛ قال أشتية: "ما زلنا نسيطر على الأمور ونسبة الإصابات في ثبات ولكنها مرتفعة"، داعيا إلى توخي أقصى درجات الوقاية.

ويناقش مجلس الوزراء الفلسطيني اليوم إصلاحات جوهرية في قطاع المياه لخدمة المواطنين، وقانون الاتصالات، ومساعدة العمال المتضررين بسبب كورونا، وتعزيز قطاع السياحة.