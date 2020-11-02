شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات تنفق نحو 7 مليارات دولار على المشاريع الاجتماعية فى 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت حكومة الإمارات على تويتر اليوم الاثنين، إن مجلس الوزراء يخطط لإنفاق 26.04 مليار درهم (7.09 مليار دولار) على مشاريع التنمية الاجتماعية في إطار ميزانية 2021. تتضمن الميزانية 21.3 مليار درهم لقطاع الشؤون الحكومية و3.93 مليار درهم للمشاريع الاتحادية. كانت وكالة أنباء الإمارات الرسمية أوردت أمس الأحد أن ميزانية 2021 ستبلغ 58 مليار درهم.

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