“صندوق الاستثمارات”: لا نقدم خدمات مالية أو استثمارية مباشرة للأفراد

أوضح صندوق الاستثمارات العامة عبر حسابه الرسمي على تويتر اليوم الاثنين أنه لا يقدم أي خدمات مالية أو استثمارية مباشرة للأفراد.
وقال في تغريدة تنص على “يحذر صندوق الاستثمارات العامة من أي مواقع أو حسابات أو تواصل ينتحل اسم الصندوق بهدف الاحتيال المالي، مؤكداً أنه لا يقدم أي خدمات مالية أو استثمارية مباشرة للأفراد، ويشدد على ضرورة الحصول على المعلومات من مصادرها الرسمية فقط”.
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