شكرا لقرائتكم خبر عن «مرور الشمالية» يضبط شخصاً تباهى بقيادة مركبة بسرعة عالية والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: تمكنت المديرية العامة للمرور بمنطقة الحدود الشمالية، من ضبط قائد مركبة نشر مقاطع على منصات التواصل وهو يتباهى بقيادة مركبة مسرعة. وأوضحت “المرور” في تغريدة على حسابها الرسمي بموقع “تويتر” أن قائد المركبة عرض حياته وحياة الآخرين للخطر، وسيتم إحالته للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة في نظام المرور.

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