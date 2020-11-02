الأرصاد السعودية تحذر من أمطار رعدية في 5 مناطق بالمملكة

ونقلت صحيفة "عاجل" عن الهيئة قولها إن الحالة تشمل محافظات الحرث، والدائر، والريث، والعارضة، والعيدابي، وفيفا، وهروب، مشيرة إلى أنها تستمر حتى الساعة الـ 7 مساءً.
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وفي سياق متصل، نبهت الهيئة إلى أمطار رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية على منطقة الباحة، موضحة أن التنبيه الذي يستمر إلى الساعة الـ 7 مساءً، يشمل مدينة الباحة ومحافظات الحجرة، والمخواة، والمندق، وقلوة.
وأصدرت الهيئة العامة للأرصاد تنبيها بهطول أمطار رعدية على منطقة تبوك، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدن في مدى الرؤية.
ولفتت إلى أن الحالة تشمل محافظات البدع -الوجه ـ أملج ـ تبوك ـ تيماء - حقل - ضباء، مشيرة إلى أنها تستمر حتى الساعة الرابعة عصرأ.
كما نبهت إلى أمطار رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية, وتدن في مدى الرؤية على منطقة عسير، تشمل أبها ـ البرك - والمجاردة -وبارق - والنماص - ورجال ألمع - ومحايل، وتستمر حتى الساعة السابعة مساءء.
وفي منطقة الجوف نبهت الهيئة إلى هطول أمطار رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍ في مدى الرؤية، موضحة أن الحالة تشمل محافظات القريات – دومة الجندل – سكاكا - طبرجل وتستمر حتى الساعة الثامنة مساء.
بدورها حذرت مديرية الدفاع المدني جميع المواطنين والمقيمين إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني في مثل هذه الحالات، والابتعاد عن مجاري السيول والأودية.
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