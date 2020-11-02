الإمارات تقدم منحا بنحو 680 ألف دولار لـ 5 باحثين محليين في مجال "كوفيد 19"

موسكو - سبوتنيك. وبحسب الموقع الإعلامي لحكومة دبي، يأتي ذلك في إطار الإسهام بتعزيز الجهود الوطنية الرامية للتصدي للجائحة العالمية وغيرها من الأمراض الفيروسية.

وقام بتسليم المنح المالية رئيس اللجنة العليا لإدارة الأزمات والكوارث في دبي الشيخ منصور بن محمد بن راشد.

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وأكد الشيخ منصور بن محمد أن الجهود البحثية تعد بمثابة حجر زاوية لأي منظومة صحية ناجحة؛ وتعد تحديا يستلزم رفع مستوى الجاهزية بأبحاث ودراسات تعين على إيجاد لقاحات وأمصال وعلاجات للوقاية من تلك الأمراض وعلاج المصابين بها.

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وتتضمن المشاريع البحثية الفائزة بالمنح أبحاث تهدف إلى تحديد صفات الحمض الريبوزي النووي الميكروي خلال المراحل المختلفة لـ "كوفيد 19"، كمؤشرات حيوية، لتحسين تشخيص ومسار تطور المرض وتطوير العلاجات الجديدة القائمة على تحليل الحمض النووي الريبوزي لـ "كوفيد 19".

وكذلك تحديد العيوب الخلقية للحصانة المرتبطة بالإصابة المهددة للحياة بـ "كوفيد 19"، لدى الشباب الأصحاء سابقا؛ وتطوير علاجات جديدة ومستوحاة من الطبيعة لعلاج "كوفيد 19"، من خلال تثبيط بروتينات وإنزيمات الفيروس المسؤولة عن دخول الخلايا المضيفة وعن تكاثر الفيروس داخل الخلايا البشرية، وغيرها.

و"الجليلة" هي مؤسسة عالمية غير ربحية تكرس جهودها للارتقاء بحياة الأفراد من خلال الأبحاث في المجالات الطبية والتعليم والعلاج، وقد أطلقها نائب رئيس الإمارات، حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، في 2013، بهدف تحقيق الريادة لدبي ودولة الإمارات العربية المتحدة في مجال الابتكار الطبي.

وتسعى مؤسسة الجليلة لتعزيز التعليم والأبحاث في المجالات الطبية للارتقاء بالإمكانيات العلاجية الطبية في الإمارات؛ حيث تقدم منحا دراسية لتنشئة كوادر وطنية من متخصصي الرعاية الطبية، وتدعم الأبحاث الرائدة التي تتناول المشكلات الصحية الشائعة في المنطقة.