ونشرت صحيفة "تشرين" السورية الرسمية صورا تظهر مدى الأذى الذي ألحقته الأمطار الغزيرة بممتلكات السوريين. وتبين الصور سقوط أحجار كبيرة على السيارات نتيجة انهدام بعض الجدران في منطقة دمر بدمشق. Advertisements وكانت وكالة "سانا" للأنباء قد نشرت مقاطع فيديو لأمطار غزيرة هطلت على العاصمة السورية دمشق وتسببت بسيول في شوارع دمر. وبحسب الوكالة، تنخفض فعالية المنخفض الجوي الذي بدأ أمس في المنطقة الجنوبية بشكل تدريجي بدءاً من اليوم لتظهر فعاليته بشكل أكبر في المنطقة الساحلية والشمالية الغربية من مساء اليوم حتى الغد.

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كانت هذه تفاصيل خبر سوريا... أضرار جسيمة تلحق بممتلكات المدنيين نتيجة عاصفة مطرية ليلية في دمشق... فيديو وصور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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