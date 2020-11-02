شاب سوري يبتكر جهازا يوفر 50% من استهلاك البنزين والديزل

- 1/6
- 2/6
- 3/6
- 4/6
- 5/6
- 6/6
متحديا كل الصعاب التي تواجه مدينة دير الزور التي دمر الإرهاب معظم بناها التعليمية واللوجستية، خرج عبد الرحمن الحيجي، الذي بالكاد يبلغ الـ14، بجهاز يمكنه من تحقيق وفر كبير في استهلاك مادتي البنزين والديزل في العربات والدراجات النارية والآليات عموما، عبر دعمها بمصادر طاقة بديلة متوافرة.
عند الضفة الجنوبية لنهر الفرات، شرقي سوريا، وعلى مقربة من حقول النفط التي يحتلها الجيش الأمريكي وتنهبها شركاته شمال النهر، يقضي (عبودة)، كما تكنيه عائلته، جل يومه في مختبره البسيط الذي أنشأه ضمن أحد أركان منزله المدمر في حي الجبيلة، المدمر هو الآخر بالكامل في مدينة دير الزور السورية.
© Sputnik . Farouk Almodhe
الشاب السوري عبد الرحمن الحيجي يبتكر جهازا يوفر 50% من استهلاك البنزين والديزل
بأدوات بسيطة، وأفكار وطموحات كبيرة، يتحدث عبد الرحمن لـ"سبوتنيك" عن إنجازه الجديد وكيف تمكن من توظيف غاز الهيدروجين المنفجر ليساعد البنزين والديزل ويوفر منهما طاقة إضافية، أثناء عمل الدراجة النارية أو السيارة.
© Sputnik . Farouk Almodhe
الشاب السوري عبد الرحمن الحيجي يبتكر جهازا يوفر 50% من استهلاك البنزين والديزل
الجهاز الذي يمكن تركيبه على أية دراجة نارية وبطريقة مبسطة وتكلفة بسيطة يقول عبد الرحمن: إن "الجهاز وبعد التمكن من تركيبه غير مكلف بالنظر إلى النتائج التي يقوم بها فهو يكلف حوالي 10 آلاف ليرة سورية (نحو 8 دولارات أمريكية بسعر الصرف الرسمي البالغ 1250 ليرة سورية للدولار الواحد)، ويتم تركيب الجهاز خارج الدراجة وتوصيله إلى الفلتر.
-
الشاب السوري عبد الرحمن الحيجي يبتكر جهازا يوفر 50% من استهلاك البنزين والديزل
© Sputnik . Farouk Almodhe
-
الشاب السوري عبد الرحمن الحيجي يبتكر جهازا يوفر 50% من استهلاك البنزين والديزل
© Sputnik . Farouk Almodhe
Advertisements
-
الشاب السوري عبد الرحمن الحيجي يبتكر جهازا يوفر 50% من استهلاك البنزين والديزل
© Sputnik . Farouk Almodhe
-
الشاب السوري عبد الرحمن الحيجي يبتكر جهازا يوفر 50% من استهلاك البنزين والديزل
© Sputnik . Farouk Almodhe
-
الشاب السوري عبد الرحمن الحيجي يبتكر جهازا يوفر 50% من استهلاك البنزين والديزل
© Sputnik . Farouk Almodhe
1 / 5
© Sputnik . Farouk Almodhe
الشاب السوري عبد الرحمن الحيجي يبتكر جهازا يوفر 50% من استهلاك البنزين والديزل
ويوم أمس الأحد، الأول من نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، استقبل وزير التربية الطفل الحيجي وبحث معه تفاصيل ابتكاره وإمكانية تطبيقه على الآليات بمختلف أنواعها، وطلب صنع نسخة من جهاز الهيدروجين لتجربته على سيارته الخاصة، تمهيداً للعمل على صنع أجهزة مماثلة لكافة سيارات الوزارة.
© Sputnik . ZAIN ALABIDEN SHIBAN
ويقول والد عبد الرحمن في حديثه عن هذه التجربة: إنه منح ولده الثقة وأمن بما يقدم من أفكار وقدم له كل ما يحتاجه حتى وصل إلى هذه النتيجة من دعم لوجستي ومعنوي لتركيب الجهاز على الدراجة النارية بهدف تجربتها، منوها إلى أنه "لا يعاني من الحصول على البنزين وذلك كونه يعتمد على هذا الجهاز الذي يولد طاقة بديلة عبر إنتاج الهيدروجين".
ويبقى السؤال الذي يطرحه الكثيرون... هل تقوم الحكومة بتبنى فكرة الشاب عبد الرحمن وطرح الجهاز في الأسواق لمواجهة الأزمة العميقة التي تواجهها البلاد في قطاع الوقود؟
كانت هذه تفاصيل خبر شاب سوري يبتكر جهازا يوفر 50% من استهلاك البنزين والديزل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على SputnikNews وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.