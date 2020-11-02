شكرا لقرائتكم خبر عن غلق مراكز اللياقة البدنية وحمامات السباحة في الفنادق بسبب كورونا بالأردن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدرت وزارة السياحة والآثار الأردنية، تعليمات جديدة بشأن العمل فى الفنادق، بعد تضاعف أعداد الإصابة بفيروس كورونا، حيث قررت غلق مراكز اللياقة البدنية وحمامات السباحة حتى إشعار آخر. وقالت الوزارة الأردنية إن فرق الرقابة والتفتيش التابعة للوزارة والجهات المختصة الأخرى، ستقوم بتشديد الرقابة على المنشآت الفندقية والسياحية فيما يخص تطبيق القرارت الحكومية الجديدة، وكذلك التقيد والالتزام بتدابير الوقاية والسلامة العامة، موضحة أنه سيتم تحرير مخالفات بحق المنشآت المخالفة.

وأشارت الوزارة فى بيان عممته على جمعية الفنادق وجمعية المطاعم السياحية، الى أن القرارات الجديدة الصادرة تضمنت إغلاق مراكز اللياقة البدنية وحمامات السباحة في الفنادق، وتمديد فترة الحظر الليلي اليومى اعتبارا من اليوم الإثنين، ليبدأ للمنشآت من الساعة 9 مساء، و للأفراد من 10 مساء، وحتى السادسة صباحا.

وكشفت أرقام البنك المركزى الأردنى الصادرة اليوم انخفاض الدخل السياحى 70% فى أول 8 أشهر من العام ليسجل 839 مليون دينار.

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كما أظهرت الأرقام انخفاض تحويلات العاملين في الخارج 10% في أول 8 أشهر لتسجل 1.572 مليار دينار.

وتظهر المؤشرات الأخيرة للدخل السياحي أن الأردن خسر ملياري دينار كانت من المفترض أن تضخ في منشآت القطاع السياحي الاردني عند مقارنة بيانات العام الحالي بالعام الماضي.

وتبين الأرقام أيضا أن الأردن خسر خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي نحو 3 ملايين و400 ألف زائر، مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي.