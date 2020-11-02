شكرا لقرائتكم خبر عن ليبيا تسجل 862 إصابة جديدة و9 حالات وفاة بفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - علن المركز الوطني الليبي لمكافحة الأمراض، تسجيل 862 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وتسع حالات وفاة، بينما تعافت 755 حالة.

وذكر المركز فى بيان أوردته بوابة "الوسط" الليبية اليوم أنه استلم 4 آلاف و44 عينة من المختبرات المنتشرة في المناطق المختلفة في ليبيا، جاء 3182 منها سلبية، و862 إيجابية، وبذلك يصل إجمالي عدد الإصابات منذ بدء انتشار الفيروس إلى 62 ألفا و907 حالات، مايزال 25 ألفا و419 إصابة منها نشطة، فيما تعافى 63 ألفا و608 حالات، وتوفي 880 شخصا.

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