بالصور.. انطلاق المرحلة الثانية من «مجتمع حيوي» بمشاركة 18 جهة غير ربحية

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جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
دُشِّنَت يوم السبت الماضي المرحلة الثانية من مبادرة (مجتمع حيوي) – التي تنطلق في نُسختها الأولى بالمدينة المنورّة، ومحافظة الدلم، ومحافظة النماص.
ويشترك في تنفيذ هذه المبادرة 18 جهة غير ربحية، ما بين رُعاة وشركاء فنيين وإداريين ومنفذين، وتعمل مبادرة (مجتمع حيوي) وفق نموذج مُبتكر يستهدف المرأة، والشاب، والطفل، كما يستهدف تطوير وتمكين المؤسسات المجتمعية في المناطق.
واستهلَّ أمين عام مؤسسة عبدالله السبيعي الخيرية د. حسن بن محمد شريم، حفل التدشين بترحيبٍ بضيوف المؤسسة وشركاء المبادرة، ثم اُستعرِضَت تجارب المناطق خلال المرحلة الأولى، واُختتم اللقاء بتدشين المرحلة الثانية من المشروع.
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