شكرا لقرائتكم خبر عن «صندوق الاستثمارات» يحذر من مواقع وحسابات تنتحل اسمه بهدف الاحتيال المالي والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: حذر صندوق الاستثمارات العامة من أي مواقع أو حسابات تنتحل اسم الصندوق بهدف الاحتيال المالي. وأكد الصندوق أنه لا يقدم أي خدمات مالية أو استثمارية مباشرة للأفراد، مشددا على ضرورة الحصول على المعلومات من مصادرها الرسمية فقط.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر «صندوق الاستثمارات» يحذر من مواقع وحسابات تنتحل اسمه بهدف الاحتيال المالي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.