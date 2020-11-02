إصابة 11 شخصا بكورونا في سجن إسرائيلي يضم أسرى فلسطينيين

جاء ذلك وفق ما أفادت به، اليوم الإثنين، هيئة البث الرسمية في شريط أخبارها العاجلة، وصحيفة "معاريف".

© AP Photo / Majdi Mohammed

وقالت إدارة السجن الواقع شمالي إسرائيل إنه خلال الاختبارات التي أجريت في الـ 24 ساعة الأخيرة في السجن تم تشخيص إصابة 11 من نزلائه بالفيروس.

وأضافت أنه جرى نقل المصابين للحجر الصحي وفق تعليمات وزارة الصحة الإسرائيلية.

Advertisements

وتابعت أنه "يتم إجراء التحقيقات الوبائية وأخذ العينات ذات الصلة. ويتم التطهير الشامل في الجناح وفي جميع الأماكن العامة التي يقيم فيها السجناء".

وأشارت مصلحة السجون الإسرائيلية إلى أنها "مستمرة في القيام بكل الإجراءات اللازمة لمنع انتشار الفيروس داخل مرافق الاحتجاز من منطلق المسؤولية عن صحة وحياة النزلاء والموظفين".

من جانبه، قال "نادي الأسير" الفلسطيني (غير حكومي)، إن المصابين جميعهم من الأسرى الفلسطينيين في العنبر "3" من السجن، والذي يضم نحو 90 أسيرا، من أصل 360 أسيرا يقبعون في سجن جلبوع موزعين على 4 عنابر.

وأكد "نادي الأسير"، أن الأسرى المصابين، خالطوا غالبية الأسرى في القسم المذكور، ومن المرجح أن يكون هناك ازدياد في عدد الإصابات بين صفوف الأسرى، بحسب صحيفة "دنيا الوطن" الفلسطينية.