إصابة 11 شخصا بكورونا في سجن إسرائيلي يضم أسرى فلسطينيين

جاء ذلك وفق ما أفادت به، اليوم الإثنين، هيئة البث الرسمية في شريط أخبارها العاجلة، وصحيفة "معاريف".
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وقالت إدارة السجن الواقع شمالي إسرائيل إنه خلال الاختبارات التي أجريت في الـ 24 ساعة الأخيرة في السجن تم تشخيص إصابة 11 من نزلائه بالفيروس.
وأضافت أنه جرى نقل المصابين للحجر الصحي وفق تعليمات وزارة الصحة الإسرائيلية.
وتابعت أنه "يتم إجراء التحقيقات الوبائية وأخذ العينات ذات الصلة. ويتم التطهير الشامل في الجناح وفي جميع الأماكن العامة التي يقيم فيها السجناء".
وأشارت مصلحة السجون الإسرائيلية إلى أنها "مستمرة في القيام بكل الإجراءات اللازمة لمنع انتشار الفيروس داخل مرافق الاحتجاز من منطلق المسؤولية عن صحة وحياة النزلاء والموظفين".
من جانبه، قال "نادي الأسير" الفلسطيني (غير حكومي)، إن المصابين جميعهم من الأسرى الفلسطينيين في العنبر "3" من السجن، والذي يضم نحو 90 أسيرا، من أصل 360 أسيرا يقبعون في سجن جلبوع موزعين على 4 عنابر.
وأكد "نادي الأسير"، أن الأسرى المصابين، خالطوا غالبية الأسرى في القسم المذكور، ومن المرجح أن يكون هناك ازدياد في عدد الإصابات بين صفوف الأسرى، بحسب صحيفة "دنيا الوطن" الفلسطينية.
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