مصر... أحمد شفيق يحضر جلسة محاكمته في "إهدار المال العام"

وبحسب جريدة "المصري اليوم" فإن شفيق متهم مع اثنين آخرين، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ "جمعية خدمات مصر الجديدة الأهلية - مشروع حديقة الأسرة".

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يذكر أن الجلسة ستعقد اليوم برئاسة المستشار سرور محمد أحمد وعضوية كل من أبوالمجد أحمد والسعيد أحمد عبده.

وكان أحمد شفيق قد مثل أمام المحكمة في سبتمبر الماضي حيث قررت محكمة جنايات شمال القاهرة، تأجيل أولى جلسات إعادة محاكمته وآخرين من قيادات قطاع الطيران المدني، في قضية "فساد الطيران"، لجلسة الثاني من نوفمبر، للاطلاع والمرافعة.

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وقد صدر القرار يومها برئاسة المستشار سرور محمد برغل، وعضوية المستشارين أبو المجد أحمد علي والسعيد أحمد عبده.

وكانت محكمة جنايات القاهرة، قد أصدرت حكمًا ببراءة أحمد شفيق وآخرين، عام 2013، في القضية، وطعنت النيابة العامة أمام محكمة النقض، والتي قبلت طعن النيابة، وأمرت بإعادة المحاكمة.

ونسب قاضي التحقيق للمتهمين بصفتهم موظفين عموميين، ارتكاب جرائم الإضرار عمدًا بأموال الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية والشركة القابضة لمصر للطيران.