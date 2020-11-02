شكرا لقرائتكم خبر عن باحثون يبتكرون قناعاً مزود بمروحة لتنقية الهواء للوقاية من «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

تمكن مجموعة من الباحثين من ابتكار قناع للوجه بمروحة تعمل على توفير دورة مستمرة من الهواء النقي النظيف والاستخدام المريح.

وبحسب موقعengadgetالتقني، يتميز القناع بفلتر”KN95“المعتمد من أربع طبقات، وصمم خصيصاً للحفاظ على الهواء الذي تتنفسه نظيفا، وتتكون هذه الطبقات الأربع من شبكة قوية مضادة للبكتيريا، وفلتر الكربون المنشط، وفلتر هيبا، وشبكة حماية واقية.

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ويعمل كل ذلك معا لترشيح الجسيمات الكبيرة والشوائب والبكتيريا في الهواء والتعامل مع الجسيمات، مثل حبوب اللقاح والدخان والغبار، وعندما يتجمع كل ذلك معا في قناع واحد، فهذا يعني أن القناع يزيل 99.979٪ من الملوثات الدقيقة التي يزيد حجمها عن 0.3 ميكرومتر من الهواء ويوفر لك حماية معززة ضد الفيروسات مثل فيروس كورونا.

من ناحية أخرى، يوفر هذا الغطاء أيضا الراحة، حيث يأتي بمحرك مروحة قوي بسرعتين تعملان على تدوير الهواء لتسهيل عملية التنفس، وبنفس القدر من الأهمية، يمنع تراكم الرطوبة داخل القناع ويمنع تعفير النظارات أثناء الاستخدام. لذلك، يوفر لك هذا القناع المذهل أكبر قدر من الراحة والاستمتاع بقدر الإمكان، ويأتي بسعر 50 دولارا.