شكرا لقرائتكم خبر عن تنبيه من «الأرصاد» لسكان «جازان»: أمطار رعدية ورياح سطحية حتى الـ7 مساءً والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - واس :

نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم ، من تكوّن أمطار رعدية على منطقة جازان تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطاً في الرياح السطحية، تؤدي إلى تدني مدى الرؤية، على محافظات الحرث، والداير بني مالك ، والريث، والعارضة، والعيدابي، وفيفا، وهروب.

وبينت الهيئة أن الحالة تستمر – بمشيئة الله تعالى – حتى الساعة الـ 7مساءً.