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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر هل هناك مواد غذائية تحمي الإنسان من كورونا؟ والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 2 نوفمبر 2020
متابعات_ الخليج 365
أعلنت رئيسة مركز "الطعام الصحي والرياضي" الروسي للتشخيص والاستشارات، يكاترينا بورليايفا، أن المناعة الجيدة والغذاء الصحي يمكن أن يحميا الإنسان من عدوى "كوفيد – 19".
وقالت إن من المهم أن يتناول الإنسان أثناء وباء فيروس كورونا المواد الغذائية الغنية بالفيتامينات والمعادن.
وحسب الخبيرة الروسية من المهم جدا أن يحصل جسم الإنسان في موسمي الخريف والشتاء على فيتامينات A و C وD وE وB2 وB6 وB12 وحمض الفوليك والحديد والسيلينيوم والزنك. وفقا لروسيا اليوم.
ويساعد فيتامين (د) ، حسب الخبيرة، في إنتاج بروتينات مضادة للميكروبات في ظهارة جهاز التنفس، ما يقلل من احتمال الإصابة بالفيروس وتطور أعراض العدوى.
ومن مصادر هذا الفيتامين الأسماك وصفار البيض والزبدة.
أثبت فيتامين E أيضا فعاليته في حماية جسم الإنسان من بعض الأمراض المعدية. ويوجد في زيت عباد الشمس والمكسرات.
ويعد الزنك والسيلينيوم عنصرين هامين يشاركان في تشكيل استجابة مناعية كافية. ويتوفران في الجبن وكبد الدجاج واللبن.
يذكر أن هيئة حماية حقوق المستهلكين الروس أفادت اليوم بأن الأوضاع المتعلقة بانتشار عدوى "كوفيد – 19" استقرت في موسكو حيث سجلت يوم 27 أكتوبر 3670 إصابة بفيروس كورونا. أما روسيا فشهدت في اليوم نفسه 16202 إصابة.
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