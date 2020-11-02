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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تحديد الفترة الأخطر التي يعدي فيها المصاب بكورونا المحيطين به والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 2 نوفمبر 2020
متابعات_ الخليج 365
يستطيع أن يعدي شخص مصاب بفيروس كورونا محيطه قبل ظهور الأعراض الأولى لـ"كوفيد – 19" بـ3 أو 4 أيام حيث يمكن أن يطلق إلى الهواء مع زفير واحد نحو 200 جزيء من الفيروس.
وتبلغ قدرته على عدوى الآخرين ذروتها قبل ظهور الأعراض بيومين وفي اليوم الأول بعد ظهورها.
أعلنت ذلك نائب مدير مركز علم الأوبئة التابع لهيئة حماية حقوق المستهلكين ( روس بوتريب نادزور) الروسية البروفيسورة، ناتاليا بشينيشنايا. وفقا لروسيا اليوم.
وقالت إن شخصا مصابا بفيروس كورونا يمكن أن يعتبر مصدرا للعدوى قبل ظهور أول أعراض بـ5 أيام أو بـ7 أيام أحيانا.
وأشارت إلى أن قدرته على نقل العدوى إلى المحيط تبدأ بالتلاشى بعد مرور يومين من تجلي المرض لتزول تماما فيما بعد.
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