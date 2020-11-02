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إصابة 11 معتقلا فلسطينيا بسجن إسرائيلى بفيروس كورونا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت مصلحة السجون الإسرائيلية اليوم الاثنين إصابة 11 فلسطينيا معتقلين في سجن لديها بفيروس كورونا المستجد.

وقالت في بيان "من خلال الفحوصات التي تم القيام بها على مدار الأربع والعشرين ساعة الماضية في سجن جلبوع، تم تشخيص إصابة 11 سجينا بفيروس كورونا".

وأضاف البيان "حالتهم جيدة وتم نقلهم للحجر الصحي بموجب التعليمات الصادرة عن وزارة الصحة" الإسرائيلية.

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وأوضح أن "تحقيقات وبائية تُجرى بحيث سيتم سحب عينات من ذوي الصلة".

وقال قدورة فارس رئيس نادي الأسير الفلسطيني "إصابة هذا العدد من الأسرى في سجن واحد يضم 360 معتقلا مؤشر خطير على إمكانية انتشار الوباء بشكل أكبر".

وأضاف في تصريحات لرويترز "طالما حذرنا من ذلك ودعونا المؤسسات الدولية، بشكل خاص الأمم المتحدة والصليب الأحمر الدولي، للتحرك للوقوف على أوضاع أكثر من 4500 أسير في السجون الإسرائيلية منهم الأطفال والنساء والمرضى وكبار السن".

ودعا فارس هذه المنظمات "إلى التحرك بشكل عاجل للوقوف على حقيقية انتشار فيروس كورونا بين الأسرى".

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