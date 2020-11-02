شكرا لقرائتكم خبر عن الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 7 فلسطينيين بينهم رئيسة اتحاد لجان المرأة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، 7 مواطنين فلسطينيين من رام الله والبيرة وطولكرم وقلقيلية.
وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية، بأن الاحتلال اعتقل ثلاثة مواطنين من مدينتي رام الله والبيرة، بينهم رئيسة اتحاد لجان المرأة الفلسطينية ختام السعافين من مدينة رام الله ، ومواطن من مدينة رام الله، وطالبة بجامعة بيرزيت من مدينة البيرة، بعد أن داهمت منزليهما.
واعتقلت قوات الاحتلال أسيرين محررين من طولكرم، أحدهما من عزبة الجراد جنوب شرق طولكرم، والآخر من بلدة رامين شرق المحافظة، بعد أن داهمت منزليهما وفتشتهما.
واعتقلت مواطنين من قلقيلية، أحدهما أسير محرر، بعد أن داهمت منزليهما وفتشتهما، وعبثت بمحتوياتهما.
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