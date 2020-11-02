شكرا لقرائتكم خبر عن «الحصيني» يوضح خريطة الأمطار المتوقعة بالمملكة خلال الساعات المقبلة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير : نشر الباحث في المناخ والطقس وعضو لجنة تسميات عبدالعزيز الحصيني، اليوم الاثنين ، عبر حسابه بتويتر توقعاته للأمطار خلال الساعات القادمة . وقال الحصيني: ” من اليوم الاثنين إلى صباح الثلاثاء، -بإذن الله- أمطار متفاوتة من خفيفة لغزيرة وحبات برد، على أجزاء من تبوك، والجوف، والشمالية، والباحة، وعسير، وجازان، ومكة المكرمة، والمدينة المنورة. كما توقع الحصيني هبوب رياح على غرب وجنوب غرب وشمال المملكة .

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