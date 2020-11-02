نقلت وكالة الأنباء العراقية "واع" بيانا عن الشبلي قال فيه إنه التقى ممثل شركة "هونداي" الكورية، وهي إحدى الشركتين المنفذتين لمشروع قطار بغداد المعلق، أمس الأحد في مقر الوزارة.
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ووفقا للبيان فقد كان اللقاء للاتفاق على الإجراءات التعاقدية والإدارية اللازمة قبل توقيع العقد، مؤكدا أن "هذا المشروع سيوفر آلاف فرص العمل للشباب البغدادي وسيسهم في تحريك عجلة الاقتصاد وسيمتص جزءا كبيرا من البطالة التي يعاني منها قطاع العمل في البلاد".
وفي تصريحات لـ"واع" فقد أوضح الوكيل الإداري لوزارة النقل العراقية سلمان البهادلي أن الاجتماع تركز حول إعداد العقود والاطلاع الميداني من قبل الجهة المنفذة على المناطق التي يمر بها القطار المعلق".
يذكر أن مشروع قطار بغداد المعلق يتولى إنجازه ائتلاف شركة "الستوم" الفرنسية العالمية المتخصصة في مجال البنى التحتية في مجال النقل وشركة "هونداي" الكورية.
كانت هذه تفاصيل خبر وزير النقل العراقي: قطار بغداد المعلق يوفر الآلاف من فرص العمل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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