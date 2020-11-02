شكرا لقرائتكم خبر عن طقس الخليج.. ممطر بالسعودية ضبابى بالإمارت حار بالكويت معتدل في البحرين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تباينت أحوال الطقس اليوم الإثنين، في دول الخليج، وفق البيانات الصادرة من هيئة الأرصاد في كل دولة، حيث سيكون طقس المملكة العربية السعودية ممطر بوجه عام، وفي الإمارات حذرت الأرصاد من تكون الضباب، وإلى التفاصيل:-

السعودية

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة بالسعودية في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، هطول الأمطار الرعدية تسبق برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على مناطق تبوك والمدينة المنورة و مكة المكرمة تشمل السواحل منها كذلك على منطقة الجوف و الحدود الشمالية وحائل و أجزاء من مرتفعات جازان، عسير، الباحة, كما لا يستبعد تكون الضباب خلال ساعات الليل والصباح الباكر على أجزاء من المنطقة الشرقية خاصة الجنوبية منها.



وأشار تقرير هيئة الأرصاد إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية شرقية إلى جنوبية بسرعة 16-38 كم/ساعة على الجزء الجنوبي و شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15-38 كم/ساعة إلى الجزء الشمالي ، وارتفاع الموج متر إلى متر ونصف يصل إلى مترين ونصف على الجزء الجنوبي، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج جنوباً، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية شرقية إلى شمالية غربية بسرعة 10-30كم/ساعة، وارتفاع الموج نصف المتر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.

الإمارات

ناشد المركز الوطني للأرصاد في الإمارات مستخدمي الطرق وقائدي السيارات أخذ الحيطة والحذر وإتباع إرشادات المرور، نظراً لوجود فرصة لتشكل الضباب وتدني مدى الرؤية الأفقية، وانعدامها أحياناً على بعض المناطق الساحلية والداخلية، وذلك من الساعة 01:00 وحتى الساعة 09:30 صباح غد.

والرياح: جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، سرعتها من 10 إلى 20 تصل إلى 30 كم/س، وعن حالة البحر: خفيف إلى متوسط الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

الكويت

قالت إدارة الأرصاد الجوية في الكويت، إن طقس اليوم سيكون نهارا مائل للحرارة و رطب نسبيا خاصة على المناطق الساحلية والرياح متقلبة الإتجاه إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة 06 - 28 كم/ساعة.

أما ليلًا يكون الطقس معتدل و رطب خاصة على المناطق الساحلية والرياح جنوبية شرقية إلى متقلبة الإتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة 08 - 26 كم/ساعة مع فرصة لتكون الضباب على بعض المناطق.

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البحرين

أشارت نشرة الأحوال الجوية الصادرة من إدارة الأرصاد الجوية بوزارة والمواصلات والاتصالات لليوم الإثنين، والمتوقعة من الساعة السادسة صباوحا وحتى منتصف هذه الليلة، إلى أن الطقس معتدل بشكل عام.

وعن الرياح أوضحت أنها تكون متقلبة الاتجاه من 3 إلى 8 عقد ولكنها شمالية بوجه عام خلال النهار وتصل سرعتها من 8 إلى 13 عقدة أحيانا

سلطنة عمان

نشرت هيئة الطيران المدني في سلطنة عمان، تقريرا عن حالة الطقس لليوم الاثنين، حيث سيكون صحوًا بوجه عام على معظم محافظات السلطنة مع احتمال تشكل السحب المنخفضة أو الضباب في فترة آخر الليل والصباح الباكر على أجزاء من محافظتي جنوب الشرقية والظاهرة.

وتهب على معظم محافظات السلطنة رياح شمالية شرقية إلى شرقية خفيفة إلى معتدلة تتحول إلى متغيرة الاتجاه خفيفة ليلا على المناطق الساحلية لبحر عمان.

وسيكون البحر متوسط الموج على المناطق الساحلية لمحافظة ظفار ويصل أقصى ارتفاع له مترين وهادئ الموج علو بقية سواحل السلطنة ويصل أقصى ارتفاع له مترًا ونصف المتر.

ونبّه التقرير من انخفاض الرؤية الأفقية أثناء تشكل الضباب.

فيما تبلغ درجات الحرارة في ولاية السيب 29/ 18 وفي مدينة صلالة 31/ 22 وأعلى درجة حرارة متوقعة اليوم 34 في عبري والمضيبي وأدناها 8 درجات في جبل شمس.