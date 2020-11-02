شكرا لقرائتكم خبر عن 6 خطوات لإصدار السجل التجاري والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير : كشفت وزارة التجارة خطوات استخراج السجل التجاري وذلك ردًّا على استفسار في هذا الشأن عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر . وأوضحت أن إصدار السجل التجاري يمر بـ 6 خطوات كما يلي: – الضغط على أيقونة إصدار سجل – اختيار نوع الاسم التجاري Advertisements – تحديد النشاط – تعبئة بيانات السنة المالية ورأس المال وعنوان المنشأة – تحديد مدة السجل – إرسال الطلب وأشارت إلى أنه يمكن إصدار السجل التجاري بالدخول عبر رابط الخدمة من الرابط التالي:هنا.

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