الخارجية الإيرانية توضح حقيقة إصابة ظريف بكورونا

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ونقلت وكالة "إرنا" عن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زاده، تأكيده على سلبية اختبار كورونا الثاني لوزير الخارجية، محمد جواد ظريف.

وفي تصريح أدلى به للمراسلين، اليوم الأحد، قال خطيب زاده: إن "أحد الاختبارات كان إيجابيا، ولكن مع إعادة الإختبار مرتين أخريين، اتضح، والحمد لله، أنه ليس مصابا بكورونا".

وكان قيادي عسكري إيراني قد توفي، يوم الخميس الماضي، في محافظة مركزي وسط إيران على إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وبحسب وكالة الأنباء الإيرانية "فارس"، توفي العميد الركن قاسم جليلوند، قائد منطقة محافظة "مركزي" بسبب إصابته بفيروس كورونا المستجد، وأشارت الوكالة إلى أن العميد الركن قاسم جليلوند توفي مساء الأربعاء بعد معاناته مع الفيروس.

وكان العميد الركن جليلوند قائدا لمركز "علي الأكبر" للدفاع الجوي في اراك وقائد قوات الجيش لمنطقة محافظة "مركزي" وسط إيران.