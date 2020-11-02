شكرا لقرائتكم خبر عن إصابات فيروس كورونا في ألمانيا تتجاوز 545 ألف حالة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية يوم الاثنين ارتفاع عدد حالات الإصابة الجديدة المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا بواقع 12097 حالة إلى 545027 في المجمل. وأوضح الإحصاء تسجيل 49 حالة وفاة جديدة مما يرفع العدد الإجمالي إلى 10530.

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