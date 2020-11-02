شكرا لقرائتكم خبر عن الدعم السريع السودانية تدفع بقوات إضافية لجنوب دارفور لتأمين موسم الزراعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دفعت قوات الدعم السريع بولاية جنوب دارفور السودان، بقوات إضافية إلى المحليات قوامها (47) عربة لتعمل ضمن القوات المشتركة المنتشرة فى محليات الولاية منذ يونيو الماضي لتأمين موسم الزراعة وحماية الحصاد، وفق ما نشرت وكالة الأنباء السودانية.

وأكد العميد عبد الرحمن جمعة بارك الله قائد قوات الدعم السريع قطاع ولاية جنوب دارفور لدى مخاطبته استقبال وتفويج القوات بمنطقة كشلنقو العسكرية جنوب نيالا ، جاهزية القوات لتأمين موسم الحصاد ، ومنع الإحتكاكات بكل محليات الولاية الى جانب جمع السلاح ، مكافحة المخدرات والتهريب وحسم المتفلتين وفتح الطرق.

وقال جمعة إن القوات تم جمعها من مناطق مختلفة بغرض الإعداد للمرحلة الثانية (الحصاد)، مشيرا الى ان القوات المشتركة المكونة من الدعم السريع ،الجيش ،الشرطة يرافقها وكيل النيابة ظلت منتشرة فى مواقع وارتكازات بمناطق عديدة منها قريضة ، ،تلس ، مجنقري ،التومات والمناطق الجنوبية ومناطق النزاعات بهدف تأمين الزراعة والتى بدأت من شهر يونيو الماضي وحتى 31 اكتوبر المنصرم، منوها إلى أن السلاح الذي تم ضبطه من المتفلتين خلال هذه الفترة تم تسليمه لشرطة الاستخبارات.

ولفت العميد عبد الرحمن جمعة الى المجهودات التى تقوم بها قوات الدعم فى تنفيذ توجيهات نائب رئيس مجلس السيادة القائد العام لقوات الدعم السريع الفريق أول محمد حمدان دقلو المتمثلة فى رعاية وتحقيق المصالحات الاهلية بين مكونات المجتمع ،وتأمين الموسم الزراعي والحصاد وجمع السلاح.

وأشار جمعة الى أن القوات التى وصلت قوامها سبعة وأربعون عربة تمثل إضافة لتأمين الموسم الزراعي ، مضيفاً ان الموسم الزراعي يعتبر خط احمر .